Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Ubuntu Touch 24.04-1.0 nabízí šifrování dat a sdílení připojení přes USB

Ubuntu Touch 24.04-1.0 nabízí šifrování dat a sdílení připojení přes USB

Adam Havelka
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Všechny fotografie

Ubuntu Touch od UBports, bylo vydáno ve verzi 24.04-1.0, která je první verzí postavenou na Ubuntu 24.04 LTS. Tato aktualizace přináší řadu zajímavých novinek. Mezi nimi jsou nová loga Ubuntu Touch, možnost přepínání mezi světlým a tmavým režimem a experimentální funkce pro šifrování osobních dat, která je dostupná pouze na vybraných zařízeních a zvyšuje ochranu v případě ztráty zařízení.

Aplikace na volání dostala nový design, který je lépe přizpůsoben pro větší obrazovky. Novinkou je také nastavení USB, které umožňuje sdílení připojení přes USB kabel. Toto vydání přichází ani ne týden po oznámení Ubuntu Touch 20.04 OTA-10 a přidává také zařízení Fairphone 5 do seznamu podporovaných modelů.

Systém je plně přeložen do češtiny a lze ho používat na vybraných zařízeních na denní bázi. Pro podrobnější přehled změn se můžete podívat na webové stránky UBports, kde najdete více drobných změn a vylepšení.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Adam Havelka

Témata:

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Jak Prima digitálně podporuje Zrádce

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI