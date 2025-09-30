Ubuntu Touch 24.04-1.0 nabízí šifrování dat a sdílení připojení přes USB

Ubuntu Touch od UBports, bylo vydáno ve verzi 24.04-1.0, která je první verzí postavenou na Ubuntu 24.04 LTS. Tato aktualizace přináší řadu zajímavých novinek. Mezi nimi jsou nová loga Ubuntu Touch, možnost přepínání mezi světlým a tmavým režimem a experimentální funkce pro šifrování osobních dat, která je dostupná pouze na vybraných zařízeních a zvyšuje ochranu v případě ztráty zařízení.
Aplikace na volání dostala nový design, který je lépe přizpůsoben pro větší obrazovky. Novinkou je také nastavení USB, které umožňuje sdílení připojení přes USB kabel. Toto vydání přichází ani ne týden po oznámení Ubuntu Touch 20.04 OTA-10 a přidává také zařízení Fairphone 5 do seznamu podporovaných modelů.
Systém je plně přeložen do češtiny a lze ho používat na vybraných zařízeních na denní bázi. Pro podrobnější přehled změn se můžete podívat na webové stránky UBports, kde najdete více drobných změn a vylepšení.