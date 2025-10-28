Root.cz  »  Operační systémy  »  Ubuntu Unity skomírá, nemá vývojáře

Ubuntu Unity skomírá, nemá vývojáře

David Ježek
Včera
44 nových názorů

Sdílet

Ubuntu Unity 25.04 Autor: Ubuntu Unity
Ubuntu Unity 25.04

S vydáním Ubuntu 25.10 nebylo možné si nevšimnout, že současně nevyšla varianta s prostředím Unity, které Ubuntu po léta pohánělo. Projekt stále existuje, ale schází vývojáři. Věci tak došly do bodu, kdy vydání Ubuntu Unity 25.10 nebylo možné z důvodu kritických chyb, které současní správci projektu neumí odstranit.

Ze stejného důvodu nelze na verzi 25.10 upgradovat z Ubuntu Unity 25.04, stejně tak nelze instalovat prostředí Unity na jinou variantu verze 25.10 a projekt momentálně hledá řešení. Je potřeba vývojářů, kteří jsou schopni se vyznat v build procesech kolem Ubuntu a opravit, co je v Unity potřeba opravit. Problém se vleče už od verze 24.10 a nadále se zhoršuje.

Jelikož Ubuntu Unity 25.10 nevyšlo a momentálně nikdo netuší, jestli vůbec přežije, je už nyní prakticky jisté, že vydání Ubuntu Unity 26.04 také nevznikne.

Vstoupit do diskuse (44 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou