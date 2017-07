 »   »  Ubuntu váhá s Waylandem. Prý ještě není dostatečně stabilní

Roman Bořánek

Po ukončení projektů Unit 8 a Mir plánuje Ubuntu přejít na rozhraní GNOME Shell a zobrazovací server Wayland. Zatímco nasazení GNOME Shell je tutovka a už proběhlo ve vývojové verzi Ubuntu 17.10, s Waylandem to tak jasné není. Will Cooke, který vede vývoj desktopového Ubuntu, zkrátka říká, že Wayland ještě není připravený.

Je málo pravděpodobné, že by se Wayland objevil v Ubuntu 17.10 a velký otazník visí také nad vydáním Ubuntu 18.04. To je přitom široce užívané vydání s dlouhou podporou, takže další pořádná šance, jak dostat Wayland mezi uživatele, by byla až za další dva roky.

(Zdroj: OMG Ubuntu)