Ukládání rozepsaných zpráv do konceptů je hlavní novinkou nových verzí Datovky od CZ.NIC

Vývojáři z Laboratoří CZ.NIC, kteří se podílí na vývoji a provozu aplikací Datovka, oznámili vydání nových verzí - desktopové Datovka 4.28.0 a mobilní Datovky 2.6.0.
Hlavní novinkou obou aktuálních vydání je ukládání rozepsaných datových zpráv do konceptů. Vylepšením desktopové a mobilní Datovky je také ukládání časových údajů do databází společně s časovou zónou. Součástí desktopové verze je i volitelné upozornění na provedení zálohy do zvoleného umístění.
Součástí obou releasů je také celá řada změn a oprav, většina z nich se týká fungování aplikaci a uživatel si jich nemusí všimnout. Více informací najdou zájemci na webu projektu Datovka.