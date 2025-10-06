Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  Ukončení webu test-ipv6.com a podpory souvisejících zrcadel

Ukončení webu test-ipv6.com a podpory souvisejících zrcadel

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Ethernet nůžky Autor: Depositphotos

Jason Fesler oznámil, že během prosince ukončí podporu webu test-ipv6.com, který dovoluje uživatelům otestovat jejich připojení pomocí protokolu IPv6. Službu poskytuji veřejnosti od roku 2010. Nepřináší mi žádné příjmy a vložil jsem do ni značné prostředky – na vývoj, podporu, vybavení a hosting, vysvětluje Fesler.

Rozhodl se proto projekt ukončit a zaměřit se více na svou rodinu. V plánu je vše vypnout během letošních vánočních prázdnin. Web má celou řadu zrcadel po celém světě, která přestanou dostávat aktualizace. Týká se to například české kopie, kterou provozuje CZ.NIC na doméně test-ipv6.cz. Vypnutí hlavního webu znamená, že kopie přestanou být monitorovány a nebudou jim například poskytovány některé související služby.

Většina zdrojových kódů je k dispozici v repozitáři na GitHubu, kromě částí navázaných na geolokační službu a nástroje pro hledání informací o poskytovatelích připojení. Z důvodu smluvních závazků nemohu zveřejnit, nežádejte mě o to, doplňuje Fesler.

Je samozřejmě možné, že se vývoje ujme někdo jiný. Původní autor je také za určitých podmínek ochoten předat svou doménu důvěryhodné organizaci. Zvažoval bych, aby věci převzala renomovaná organizace RIR nebo NIC, která slouží veřejnému zájmu, dodává.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Další a velmi důležitá změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI