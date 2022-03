Ukrajina žádá ICANN a RIPE NCC o odstřižení Ruska od internetu

Autor: Depositphotos

Zrušte domény .ru a .su, přispějte k revokaci jejich SSL certifikátů a vypněte primární DNS servery v Rusku. V oficiálním dopise zaslaném organizaci ICANN o to žádá ukrajinské ministerstvo digitální transformace. Dopis na svém facebookovém účtu zveřejnil zástupce Ukrajiny ve vládním výboru ICANN.

Úřad se chce dále obrátit na RIPE NCC, aby byly Rusku odebrány všechny IPv4 i IPv6 adresy. Takový krok by efektivně odpojil celé Rusko od internetu, uživatelé ze zbytku světa by se tak nemohli dostat ke zdrojům v Rusku, stejně tak jako by se Rusové nemohli připojit ke zdrojům venku.

Doplněno: Představenstvo RIPE NCC vydalo usnesení, podle kterého organizace musí zůstat naprosto neutrální bez ohledu na mezinárodní konflikty a války.