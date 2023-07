Autor: Ultra Ethernet

Linux Foundation, Intel, AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden, HPE, Meta a Microsoft založili ve středu Ultra Ethernet Consortium. Ultra Ethernet by měl být dostupný stejně jako současný ethernet, zároveň by měl mít výkon jako intercconect používaný v superpočítačích a měl by být škálovatelný.





Půjde o otevřený standard, který reaguje na potřeby AI a HPC. Více detailů naleznete na stránkách konsorcia.





(zdroj: phoronix)