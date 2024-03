Ultra Ethernet konsorcium má víc členů, specifikace 1.0 čekáme ve 3. kvartálu

Autor: Ultra Ethernet

Ultra Ethernet konsorcium bylo založeno minulé léto. Ultra Ethernet by měl být dostupný stejně jako současný ethernet, zároveň by měl mít výkon jako intercconect používaný v superpočítačích a měl by být škálovatelný. Od listopadu minulého roku se nově připojilo 45 členů.





K zakládajícím členům patří například Intel, AMD, Microsoft a Meta. Mezi novými členy najdeme mezi jinými i IBM, Juniper Networks, Nokia, Alibaba, Synopsys, ByteDance, Baidu, Dell Technologies, Marvell, Fujitsu a Tencent. Konsorcium pracuje na specifikaci 1.0 a očekává vydání ve 3. kvartálu tohoto roku.





(zdroj: phoronix)