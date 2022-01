UltraRAM spojuje výhody paměti RAM a úložiště SSD

Autor: Depositphotos

Vědci z Lancasterské univerzity tvrdí, že se přiblížili k řešení kombinujícímu výhody RAM a SSD do jednoho zařízení. Komponenta nazvaná UltraRAM je popisována jako paměťová technologie, která kombinuje stálost datové paměti, jako je flash, s rychlostí, energetickou účinností a trvanlivostí pracovní paměti, jako je DRAM . Technické detaily byly zveřejněny v článku ULTRARAM: A Low-Energy, High-Endurance, Compound-Semiconductor Memory on Silicon.

Nový typ paměti má nabídnout dobu ukládání dat alespoň 1000 let, vysokou rychlost a výdrž při cyklickém přepisování programu. UltraRAM má tedy šanci v počítači překlenout propast mezi RAM a perzistentním úložištěm. Teoreticky byste jej tedy mohli použít jako jednorázové řešení pro splnění těchto různorodých požadavků na práci s daty. V budoucnu by tedy váš počítač mohl mít třeba 2 TB UltraRAM, což by pokrylo potřeby na RAM i úložiště zároveň.