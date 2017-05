 »   »  Umělá inteligence AlphaGO porazila Ke Jie i v druhém zápase

Jan Fikar

Umělá inteligence AlphaGO dnes porazila nejlepšího hráče Ke Jie i v druhém zápase. Tentokrát Ke vzdal ve 156. tahu. Utkání se hraje na tři zápasy. Informace o prvním zápasu jsme nedávno přinesli.

Finále bude v sobotu, zítra jsou naplánované kombinované zápasy AlphaGO proti pěti hráčům a hráč s AlphaGO proti hráči s AlphaGO. Více detailů na stránkách akce.

Zajímavostí je, že v Číně je zakázaný jakýkoli přímý přenos utkání a to i po internetu. Zřejmě jde o obavy z poškození národní hrdosti, pokud umělá inteligence znovu porazí nejlepšího hráče. Go v Číně vzniklo 500 let před naším letopočtem (možná i dříve) a stále se těší velké popularitě.