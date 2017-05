 »   »  Umělá inteligence AlphaGo se utká s nejlepším hráčem Go

Roman Bořánek

V březnu minulého roku se dostalo velké pozornosti umělé inteligenci AlphaGo, když ve hře Go porazila Lee Sedola považovaného za jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Vítězství však nebylo stoprocentní, protože Sedolovi se propracovanou umělou inteligenci v jednom zápase přece jen podařilo udolat. Od té doby byl AlphaGo dále vylepšován a objížděl další turnaje, kde vítězil prakticky bez zaváhání.

Teď AlphaGo společnosti DeepMind (spadá pod konglomerát Alphabet) čeká další velký test. Na akci Future of Go Summit se utká s Ke Jiem, teprve devatenáctiletým hráčem, který je však na prvním místě světového žebříčku už tři roky. Série na tři zápasy se odehraje 23., 25. a 27. května v čínském Wuzhenu. Zajímavý bude také zápas, ve kterém se AlphaGo postaví proti pětici elitních hráčů hrajících společně za jednoho. Zápasy opět bude možné sledovat na YouTube, viz stránky akce.