Umělá inteligence GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), vytvořená OpenAI, napsala vědecký článek. Článek obsahuje abstrakt, úvod, cíle, použité metody, diskusi a závěr. To bylo součástí jinak minimálního zadání. Článek také správně odkazuje na pět zdrojů.

Článek je o samotném GPT-3 a jeho schopnosti napsat článek. Má název Can GPT-3 write an academic paper on itself, with minimal human input? Článek je zatím v recenzním řízení, ale preprint je dostupný na serveru HAL.

(zdroj: slashdot)