Root.cz  »  Různé  »  Unicode 17.0.0 přidává dalších 4 803 znaků, včetně osmi nových emodži

Unicode 17.0.0 přidává dalších 4 803 znaků, včetně osmi nových emodži

Petr Krčmář
Dnes
10 nových názorů

Sdílet

Emoji Unicode Autor: Emojipedia

Byla zveřejněná nová specifikace kódování Unicode 17.0.0 a zároveň s ním také sada Emoji 17.0.0. Nová verze rozšiřuje databázi o dalších 4 803 znaků, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 159 801. Přibylo také osm obrázků emodži, mezi kterými je kosatka, pokladnice, trombón nebo ohryzek.

Většina nových standardizovaných znaků se týká skupiny CJK, tedy Chinese, Japanese, Korean. Celkem jde o 4298 dalších sjednocených ideogramů v novém bloku CJK Unified Ideographs Extension J, stejně jako 18 dalších ideogramů CJK přidaných do stávajících bloků Extension C a Extension E. Tím se počet kódovaných ideogramů CJK zvýšil na více než 100 000.

Unicode je standard kódování znaků, který přiřazuje každému znaku jedinečný kód, který zůstává stejný napříč platformami, zařízeními nebo jazyky. Standard spravuje konsorcium Unicode Consortium, mezi jehož členy s hlasovacím právem patří například také společnosti Apple, Google a Microsoft.

(Upozornil Dušan Kreheľ.)

Vstoupit do diskuse (10 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI