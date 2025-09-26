Root.cz  »  Bezpečnost  »  Únik dat uživatelů aplikace Neon

Únik dat uživatelů aplikace Neon

Jan Fikar
Dnes
9 nových názorů

Senior, seniorka, psychika, telefon Autor: Depositphotos

Neon je mobilní aplikace pro iOS a Android, která vám platí za vaše volání. Používá nahrávku hovoru pro trénování AI. Platí 0,30 dolaru za minutu, maximálně 30 dolarů za den. Aplikace je v USA velmi oblíbená a u nás není dostupná.

Tento týden se však objevila závažná chyba, kdy jakýkoliv přihlášený uživatel může přistupovat k datům všech ostatních uživatelů včetně telefonních čísel obou účastníků hovoru, přepisu hovorů a vlastního souboru s nahrávkou. Ve čtvrtek byla aplikace Neon odstavena, ale nebylo zmíněno žádné pochybení firmy ani žádný možný únik osobních údajů.

(zdroj: slashdot)

