Únik dat z VPN odhalil miliony záznamů o spojení, firma slibovala neuchovávání informací

Na kyberzločineckém fóru Altenen se šíří 17GB databáze, o které autor tvrdí, že byla získána ze služby SplitVPN, dříve známé jako NotVPN. Jde o ruskou VPN určenou k obcházení internetové cenzury. Zřejmě sice nedošlo k úniku úplných čísel platebních karet, byly však odhaleny e-mailové adresy, IP adresy, identifikátory zařízení, přibližná poloha, stav předplatného a tokeny pro opakované platby.
Výzkumný tým společnosti Mysterium získal kopii, porovnal ji s původním výpisem a potvrdil uvedené počty: přibližně 23,4 milionu záznamů o uživatelích, 13,6 milionu záznamů o zařízeních, 2,6 milionu záznamů o platbách a 58 milionů záznamů o připojení.
VPN slibovala nulové logování, ve skutečnosti ukládala desítky milionů záznamů o spojeních.
Žádné záznamy ani historie: nikdy neuchováváme protokoly o vaší aktivitě ani připojení. Zaručujeme 100% ochranu soukromí, tvrdila marketingová prohlášení. Ve skutečnosti únik obsahuje podrobnosti o každém spojení: jaké zařízení se připojovalo, kam spojení vedlo a kdy přesně proběhlo.
V úniku nejsou konkrétní webové adresy, ale IP adresy cílů. Nejde tedy o ukládání historie prohlížení, ale metadat o spojeních. Ovšem právě metadata jsou tím, co provozovatel sliboval neuchovávat slovy: „nikdy neuchováváme vaše záznamy o připojení“. Uživatelé služby pocházejí zejména z Ruska, Íránu, Indie a Myanmaru.