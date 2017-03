 »   »  Unity 5.6 podporuje Vulkan: až o 60 % lepší výkon ve hrách

Roman Bořánek

Herní engine Unity, který používají tisíce menších a středně velkých her, vyšel ve stabilní verzi 5.6. Velkou novinkou je podpora nového grafického API Vulkan. Hry s podporou Vulkanu lze exportovat pro Linux, Android a Windows. Dosavadní zkušenosti ukazují, že v případě Unity je rozdíl mezi Vulkanem a starším OpenGL skutečně velký.

Vývojáři tvrdí, že u většiny her je vidět výkonností skok v rozmezí 30–60 %, měřeno např. v počtu snímků za sekundu. Krom toho je Vulkan také o cca 10 % úspornější. Tvůrci her pro podporu Vulkanu nemusí dělat téměř nic, většinu věcí zařídí engine. Brzy se tak pravděpodobně dočkáme desítek dalších her s podporou Vulkanu. Dosud jich byla jen hrstka.