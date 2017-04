 »   »  Unity 7 zůstane v repozitáři Ubuntu, říká Shuttleworth

Roman Bořánek

Mark Shuttleworth upřesnil několik záležitostí týkající se nedávné změny směřování distribuce Ubuntu. Ta tedy bude od verze 18.04 používat GNOME Shell prakticky bez úprav. Shuttleworth však říká, že navrhnou do rozhraní zařadit některé možnosti Unity. Dobrou zprávou je, že staré Unity 7 se ještě dočká základní údržby a ve verzi 18.04 bude k dispozici v repozitářích.

Co se týče zobrazovacího serveru Mir, tak ten nakonec úplně neumře, protože se využívá v některých IoT projektech. Na dekstopu by však měl vládnout Wayland. Otec Ubuntu také ujasnil, že bude pokračovat rozvoj balíčků Snap, a to zejména s ohledem na integraci do různých distribucí a prostředí. Ze Shuttleworthovo vyjádření však nepřímo vyplývá, že portace celého Ubuntu do Snapů zřejmě v plánu není.

(Zdroj: Phoronix)