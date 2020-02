 »   »  Unity8 se přejmenovalo na Lomiri

Jan Fikar

Ubuntu skončilo s vývojem Unity 8 v roce 2017. Poté jej převzala komunita kolem UBports, která se také stará o Ubuntu Touch. Včera UBports oznámilo přejmenování Unity8 na Lomiri.

Jedním z důvodů je portace do Debianu. Přitom ve závislostech Unity8 se několikrát vyskytuje „ubuntu“ například „ubuntu-ui-toolkit“, „ubuntu-download-manager“ nebo „qtubuntu“, což by mohl být problém pro přijetí do jiných distribucí. Problém taky byl v časté záměně s herním enginem Unity.