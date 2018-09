Petr Krčmář

Známý bezpečnostní odborník Michal Špaček publikoval na svém webu článek Únos resetu hesel na Lítačce, který se věnuje bezpečnostní chybě Regionálního dopravního systému PID Lítačka. Společně s Jakubem Boučkem objevili způsob, jak v chybně napsané aplikaci aktivovat jakýkoliv účet na Lítačce a unášet odkazy na reset hesel přímo z prohlížečů lidí, kteří si o reset hesel požádali. Tímto postupem bylo možné unést účet jakéhokoliv uživatele Lítačky.