Úprava zákona o Vojenském zpravodajství: sledovací sondy jen v krajním případě

Návrh novely zákona, která má dát Vojenskému zpravodajství pravomoc bojovat proti hrozbám v kyberprostoru, čekají ještě před jeho schválením změny. Zpravodajská služba se na nich dohodla se zástupci operátorů a online firem.

Dohoda s operátory a online firmami spíše než nucené nasazení „online radarů“ do soukromých sítí, využívání dat o kyberútocích, které už operátoři sami shromažďují, či předávání informací o hrozbách národnímu bezpečnostnímu týmu CERT.

To jsou některé novinky, které má do novely zákona o Vojenském zpravodajství (VZ) přinést komplexní pozměňovací návrh vyjednaný mezi zpravodajskou službou a zástupci operátorů a českých firem. Novelu na jaře schválila vláda a momentálně čeká v Poslanecké sněmovně na tzv. první čtení, po kterém má zamířit do výborů, píše v dnešním článku Lupa.cz, která má návrh k dispozici.

Na začátku se hovořilo o tom, že Vojenské zpravodajství bude mít na starosti kompletní obranu České republiky před kybernetickými hrozbami. Tak to samozřejmě není – nemůže existovat jediný subjekt, který by kybernetickou obranu zaštítil, je to vždy o spolupráci mezi všemi zúčastněnými aktéry, vysvětluje zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Václav Žid.

V pozměňovacím návrhu tak přibyla ustanovení, která říkají, že VZ může při detekci hrozeb směrem k firmám a operátorům postupovat třemi možnými způsoby. Prvním je uzavření dohody o spolupráci, druhou pak dočasné vyžádání součinnosti při cíleném vyhledávání konkrétního kybernetického útoku a třetí pak umístění vlastních sond (nástrojů detekce) do soukromých sítí.