Upravená verze Chat controlu obsahuje zadní vrátka

Dánské předsednictví předložilo novou verzi (PDF) návrhu Chat control, který má za cíl zabránit šíření dětské pornografie pomocí běžně dostupných komunikačních aplikací v telefonech a počítačích. Po neúspěchu s původní verzí, která obsahovala povinnost automaticky skenovat veškeré soukromé zprávy a případně je okamžitě nahlásit úřadům, je nyní skenování zpráv alespoň zdánlivě dobrovolné.
Na problém s novou verzí upozorňuje bývalý Europoslanec Dr. Patrick Breyer. Podle nové verze budou poskytovatelé komunikačních platforem povinni vyhodnocovat, jestli a do jaké míry jejich aplikaci použivají děti a jestli to pro ně může znamená nějaké riziko (článek 3, strana 38). Vzhledem k rozšířenosti ve všech věkových kategorii se tento bod bude týkat prakticky všech běžných aplikací typu WhatsApp, Signal, Telegram, Discord atd. ale i aplikací mimo telefony jako třeba email nebo online hry, který obsahují funkci chatu.
Pokud poskytovatel vyhodnotí, že aplikaci můžou používat děti a že je šance, že pro ně hrozí riziko, bude poskytovatel aplikace povinen ověřovat věk uživatele, bez kterého nebude možné aplikaci či komunikační funkci aplikace používat (článek 4, strana 42). Dítě je v návrhu definováno jako osoba mladší 18 let (strana 36), není tedy zřejmé, jakým způsobem budou rodiče komunikovat se svými dětmi, pokud nebudou moci používat běžné aplikace jako nyní. Podle kritiků to představuje konec anonymní komunikace na internetu, protože bez předložení průkazu či fotky si účet neotevřete.
Zároveň má poskytovatel povinnost vynaložit veškeré možné prostředky k redukci rizika (strana 40). Podle Breyera se jedná o záměrnou mezeru v navrhovaném zákoně, která umožní požadovat skenování soukromých zpráv, tedy přesně to, co mělo být v této nové verzi návrhu vynecháno a mělo zůstat dobrovolné.
Podle občanské iniciativy Fight Chat control návrh prošel za zavřenými dveřmi skupinou „Law Enforcement Working Party“, patřící pod Evropskou eomisi, a bez námitek nyní míří ke stálým reprezentantům Evropské rady.