Redakce

Po úspěchu akcí Hack the Pentagon a Hack the Army přišlo americké ministerstvo obrany s akcí Hack the Air Force. Zájemci o odměnu z programu se budou muset registrovat na HackerOne.com, projít přísným testem a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.

Kromě zájemcům z USA bude umožněno se zúčastnit i občanům z Velké Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.

Akce bude trvat od 30. května do 23. června.

(Zdroj: The Hacker News)