 »   »  USA jednají s Intelem o továrnách v USA

Americká vláda už delší dobu jedná s americkými korporacemi o navrácení výroby na území USA, zejména proto, aby se snížila americká závislost na Číně. V posledních měsících se do této rovnice přidala i snaha vyhnout se komplikacím s dodávkami z celého světa v důsledku událostí jako je současná pandemie Wu-hanského koronaviru.

Zveřejněny byly části komunikace šéfa Intelu Boba Swana s Ministerstvem obrany z 28. dubna tohoto roku. V ní se hovoří o tom, že přesun výroby do USA je v nejlepším zájmu země i samotného Intelu. Zdali se výroba Intelu opravdu začne přesouvat do USA, těžko z informací usuzovat s jistotou. Poslední, kdo to zkusil, byla AMD se 14nm FinFET výrobou 2. generace Ryzenů v NewYorské továrně GlobalFoundries (mimochodem šlo o licenční proces jihokorejského Samsungu), po které následoval rychlý přechod na 7nm proces u TSMC, bez něhož by Ryzeny 3000 neexistovaly.

Nelze ale očekávat, že by se status quo u Intelu změnil, dokud přešlapuje na místě se 14nm procesem.