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Utilita debvulns umožňuje sledovat zranitelnosti v distribuci Debian

Petr Krčmář
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Vasudeva Kamath, vývojář Debianu, představil novou utilitu debvulns, která umožňuje vypisovat informace o zranitelnostech sledovaných a řešených v rámci operačního systému. Existuje starší nástroj debsecan, který ale postrádá moderní výstupní formáty, jako jsou JSON a CSV, a nezobrazuje značnou část metadat, která jsou k dispozici v denním přehledu bezpečnostního týmu Debianu.

Autor pracuje také na exportéru pro Prometheus, aby bylo možné zpracovávat data o zranitelnostech i tímto způsobem. Tím se zefektivní skenování a monitorování v rámci infrastruktury v rozsáhlých prostředích.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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