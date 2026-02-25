Root.cz  »  Akce  »  Úvod do umělé inteligence – praktické aplikace (školení)

Úvod do umělé inteligence – praktické aplikace (školení)

Kurz Úvod do umělé inteligence – Praktické aplikace je určen všem, kteří chtějí využít potenciál umělé inteligence v praxi. V rámci kurzu se účastníci naučí implementovat AI řešení do každodenních pracovních procesů, automatizovat úkoly a zvýšit produktivitu. Kurz nevyžaduje programátorské znalosti a je zaměřen na praktické využití dostupných AI nástrojů a platforem.

Školení je určeno všem, kteří se chtějí blíže seznámit s možnostmi umělé inteligence a jejím praktickým využitím v různých oblastech. Ideální je pro studenty, pedagogy, developery, výzkumníky, podnikatele a pracovníky, kteří chtějí využít AI ve svých aktivitách.

Školení se uskuteční 30. a 31. března a je možné se ho zúčastnit online. Školí Ján Bodnár, správce systémů, programátor a odborník na nasazování umělé inteligence do praxe.

