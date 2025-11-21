Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Uživatelé Androidu a iPhone mohou sdílet soubory přes Quick Share a AirDrop

Uživatelé Androidu a iPhone mohou sdílet soubory přes Quick Share a AirDrop

Petr Krčmář
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Android iOS Autor: Google

Možná už jste nejednou řešili situaci, kdy váš kamarád s iPhonem vyfotil společnou fotografii, ale nemohl vám ji nijak jednoduše přenést do Androidu. Obě platformy mají funkce pro místní přenos souboru, které ale doposud nebyly kompatibilní: Android má Quick Share a iPhone svůj AirDrop. Google nyní oznámil, že tyto dva světy propojuje a uživatelé mohou přenášet soubory mezi přístroji obou platforem.

Zatím je tato možnost k dispozici pouze pro nejnovější telefony z řady Pixel, ale vývojáři jej chtějí v budoucnu rozšířit také na další přístroje. Usnadňuje přenos souborů mezi zařízeními iPhone a Android a od dnešního dne se začíná zavádět do rodiny Pixel 10, uvádí zástupci společnosti Google. Funguje to jednoduše: při odesílání přes Quick Share nebo AirDrop vidíte v seznamu okolních zařízení přístroje bez ohledu na platformu.

Funkce umožňuje rychle sdílet vaše fotografie, videa a soubory s lidmi, se kterými chcete komunikovat, aniž byste se museli starat o to, jaký typ telefonu používají. Data tečou vždy přímo mezi přístroji a není potřeba je nahrávat na žádné servery nebo využít nějaké další služby. Google zdůrazňuje, že je vše navrženo s důrazem na bezpečnost a vše bylo prověřeno nezávislými experty ze společnosti NetSPI.

Zajímavé je, že Google na tomto řešení nespolupracoval se společností Apple. Přesto tvrdí, že by bylo užitečné takovou spolupráci navázat. Tvůrci Androidu by zejména uvítali možnost režimu určeného pouze pro přenos kontaktů.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy