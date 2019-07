 »   »  Uživatelé nechtějí logo Google na nové stránce programovacího jazyka Go

Jan Fikar

Programovací jazyk Go má od minulého týdne novou stránku s trochu změněným vzhledem. Když se uživatelů na Twitteru zeptali, jak se jim líbí, jeden napsal, že by se mělo oddělat logo Google zcela dole vpravo. Lidé by si mohli myslet, že jde o oficiální Google projekt bez aktivní účasti komunity.

Například Android ani Dart logo nemají. O logu se diskutovalo také na GitHubu, ale závěrem je, že logo zřejmě zůstane. Google chce dát najevo, že podporuje Go, hostuje golang.org a doufá, že malé logo na konci stránky je přijatelným kompromisem.

(zdroj: slashdot)