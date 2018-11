Už osm let používám Vim, protože ho neumím ukončit, říká si asi nejeden uživatel Macbooku, který omylem tenhle šílený editor z unixového pekla spustil. Naštěstí je tu řešení, tedy alespoň pokud uživatel připlatil za nový Macbook s Touch Barem – dotykovým panelem nad klávesnicí. Vim tam teď zobrazuje nejužitečnější tlačítko na světě.

OMG. Quit vim button on new MacBook :-) via https://t.co/k8fagi7prP pic.twitter.com/T2REhTNzPV