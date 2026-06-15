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V AUR se objevily ruské nadávky

Jan Fikar
Včera
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Arch Linux Autor: Arch Linux
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Po incidentu s balíčky AUR nakaženými malware, kterých bylo nejdříve asi 400 a později se našlo až 2000, je tu nový problém. Skript s použitím AI detekoval asi 70 balíčků v AUR, které vypisují do terminálu ruský spam s nadávkami. Balíčky se objevily včera, tedy až po problémech s malware.

Je tam napsáno, abyste nepoužívali tuto špatnou distribuci a už vůbec ne AUR. A že máte být rádi, že vám nebyl nainstalován virus, jen se zobrazí toto varování. Na závěr je zde narážka na starý vtip o albánském viru. Nejde sice o nic škodlivého, ale jako nepatřičné to bude smazáno a účty zablokovány.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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