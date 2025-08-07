Root.cz  »  Programovací jazyky  »  V edici CZ.NIC vychází nová kniha Pavla Tišnovského o jazyku Go

V edici CZ.NIC vychází nová kniha Pavla Tišnovského o jazyku Go

Petr Krčmář
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Programovací jazyk Go Autor: CZ.NIC, Shutterstock

Knižní edice správce české národní domény přináší novou knihu zkušeného programátora Pavla Tišnovského s názvem Programovací jazyk Go. Publikace nabízí srozumitelný a prakticky zaměřený pohled na programování v tomto moderním jazyce. Nejedná se však o klasickou učebnici, ale spíše o průvodce pro vývojáře, kteří s Go začínají, nebo pro ty, kdo hledají odpovědi na konkrétní otázky či inspiraci k dalšímu objevování.

Pavel Tišnovský, podobně jako ve své předchozí knize Evoluce Pythonu, propojuje technické detaily s širším kontextem vývoje a přibližuje čtenářům jazyk Go nejen z hlediska syntaxe, ale také jeho významu v současném technologickém světě. Podrobně se věnuje tématům, jako jsou gorutiny, kanály, správa paměti či tvorba síťových aplikací a představuje tak jazyk Go jako efektivní nástroj pro vývoj rychlých, spolehlivých a přehledných backendových systémů. V knize nechybí ani příklady využití Go v praxi – například v nástrojích jako Kubernetes, Docker nebo Prometheus.

Kniha je určena jak začínajícím programátorům, tak pokročilejším uživatelům, kteří chtějí proniknout hlouběji do možností, které Go nabízí. Tištěná i digitální verze knihy je již nyní k dispozici u většiny knihkupců.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Co se stane, když se obklopíte ženami a použijete humor?

Poptávka po mobilech je slabá a nejistá, trh takřka neroste

Slyšeli jste o integračním sociálním podniku?

Kingdom Come: Nejen v byznyse přeje štěstí odvážným

Hackeři zneužívali GitHub, aby do firem propašovali malware

Počítače Copilot+ se ve firmách zatím příliš nechytají

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán skvělý na marmeládu

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Přehled daňových povinností do konce léta

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

CSR podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci

Udělal jsem chybu v daňovém přiznání. Musím ji opravit?

Chcete se proškolit Linux za zlomek ceny? Využijte dotaci 82 % z ceny!
TO CHCI