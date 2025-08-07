V edici CZ.NIC vychází nová kniha Pavla Tišnovského o jazyku Go

Knižní edice správce české národní domény přináší novou knihu zkušeného programátora Pavla Tišnovského s názvem Programovací jazyk Go. Publikace nabízí srozumitelný a prakticky zaměřený pohled na programování v tomto moderním jazyce. Nejedná se však o klasickou učebnici, ale spíše o průvodce pro vývojáře, kteří s Go začínají, nebo pro ty, kdo hledají odpovědi na konkrétní otázky či inspiraci k dalšímu objevování.
Pavel Tišnovský, podobně jako ve své předchozí knize Evoluce Pythonu, propojuje technické detaily s širším kontextem vývoje a přibližuje čtenářům jazyk Go nejen z hlediska syntaxe, ale také jeho významu v současném technologickém světě. Podrobně se věnuje tématům, jako jsou gorutiny, kanály, správa paměti či tvorba síťových aplikací a představuje tak jazyk Go jako efektivní nástroj pro vývoj rychlých, spolehlivých a přehledných backendových systémů. V knize nechybí ani příklady využití Go v praxi – například v nástrojích jako Kubernetes, Docker nebo Prometheus.
Kniha je určena jak začínajícím programátorům, tak pokročilejším uživatelům, kteří chtějí proniknout hlouběji do možností, které Go nabízí. Tištěná i digitální verze knihy je již nyní k dispozici u většiny knihkupců.