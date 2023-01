V indexu oblíbenosti programovacích jazyků TIOBE nejvíce rostlo C++

Autor: Depositphotos

Společnost TIOBE zveřejnila svůj index oblíbenosti programovacích jazyků za leden 2023. Index se vytváří podle dotazů ve vyhledávačích Google, Bing, Yahoo, Wikipedii i ostatních. V minulém roce nejvíce rostlo C++ (4,62 %), pak C (3,82 %) a Python (2,78 %). Autoři říkají, že je to díky publikování nových standardů C++11 a C++20.





V celkovém pořadí je první Python, pak C, C++ a Java. C++ předběhlo Javu v listopadu 2022. V pořadí si nejvíce polepšil Rust, který z loňského 26. místa poskočil na místo 18.





(zdroj: slashdot)