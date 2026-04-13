Root.cz  »  Akce

V květnu proběhne v Praze konference Curl up, přijede i Daniel Stenberg

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

curl-up Autor: curl-up

O víkendu 23. a 24. května proběhne v Praze každoroční konference Curl up, která se věnuje nástroji Curl a všemu okolo něj. Přednášky se věnují postřehům z projektu, příběhům uživatelů, poučení z minulosti i plánům do budoucna. Neexistuje lepší místo, kde se dozvědět více o Curlu a jeho vnitřním fungování, píší organizátoři setkání.

Nástroj curl podle odhadů běží ve více než 20 miliardách zařízení po celém světě. Tato bezplatná dvoudenní akce se zabývá vnitřním fungováním, bezpečností, vývojem protokolů, nástroji pro umělou inteligenci a budoucností přenosu dat na internetu – což má přímý význam pro studenty oborů síťových technologií, systémových technologií a bezpečnosti.

Letošní program zahrnuje přednášky o bezpečnostní architektuře nástroje curl, vylepšeních v oblasti překladu DNS, analýze kódu s využitím umělé inteligence, využití knihovny libcurl v produkčním prostředí a diskusi o třicetileté historii projektu. Akce proběhne na adrese Vlkova 36, Praha Žižkov. Účast na akci je zdarma, je nutné se ale včas zaregistrovat.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

