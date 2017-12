 »   »  V lednu se na školení konečně naučím MySQL

Redakce

Také si na nový rok dáváte předsevzetí? Ta se sebevzděláváním bývají nejhodnotnější. Abychom vám pomohli, připravili jsme pro vás dvě školení, ve kterých se ponoříte do hlubin MySQL a naučíte se konečně s databázemi pořádně. První školení MySQL Administrace se koná 11. a 12. ledna a naučí vás pracovat s MySQL z pohledu správce serveru – na co si dát pozor, co určitě nedělat a jak databázi správně vyladit.

Navazující školení MySQL High performance pak proběhne 18. a 19. ledna a na něm se naučíte celý databázový stroj vytunit tak, aby podával maximální výkon. Školí David Karban, obě akce proběhnou v našem pražském školicím centru.