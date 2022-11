V USA budou testovat volební stroje s open source

Autor: Depositphotos

V USA se již dlouhou dobu volí na speciálních strojích. Ty vyrábí tři firmy Dominion, Election Systems & Software a Hart InterCivic. Software běžící na těchto strojích je však uzavřený a je považován za intelektuální vlastnictví těchto firem. V minulosti se několikrát objevily konspirační teorie o férovosti voleb.





Nezisková organizace VotingWorks se to snaží změnit. Bude do volebních strojů dávat open source software, který může každý zkontrolovat. V pilotním programu budou nové stroje s open source použity již 8. listopadu ve třech městech ve státě New Hampshire.





(zdroj: slashdot)