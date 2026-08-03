V USA je podíl Linuxu na desktopu podle Statcounter přes 10 %, podle Cloudflare 9,9 %

Server Linuxiac si v sobotu všiml, že statistika Statcounter za červenec v severní Americe ukazuje podíl Linuxu na desktopu 10,65 %. V červnu byl tento podíl jen 6,14 % a v květnu 3,56 %. Zároveň klesá podíl Windows, ale patrně nejde celý nárůst Linuxu vysvětlit jen poklesem Windows.
Kanada má v červenci podíl Linuxu 3,85 %, nárůst je tedy převážně v USA, kde je podíl Linuxu 11,92 %. Další zajímavá je Indie 14,72 % (tu je méně macOS a OS X), Německo 7,26 %, Česko 4,31 %, Slovensko 4,36 % a Čína jen 2,13 %.
Pokud se koukneme na statistiku Cloudflare pro HTTP v severní Americe za poslední 4 týdny, tak tam je podíl Linuxu 9,2 %. Pro USA stejná statistika dává 9,9 % a pro Česko stejná statistika dává 6 %. Výsledky Statcouteru tedy nejsou úplně mimo.
(zdroj: slashdot)