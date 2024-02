V4L2 kodek formátu VP9 přepsán z C do jazyka Rust, autor chce vyvolat diskusi o možné změně

Autor: Rust project

Daniel Almeida z Collabory publikoval implementaci kodeku pro video formát VP9 a kernelové rozhraní Video 4 Linux 2 (V4L2) napsanou v Rustu. Rozhodl se tak z v takové situaci obvyklých důvodů: namísto vylepšování stávajícího C kódu sáhl po Rustu pro jeho větší paměťovou bezpečnost a menší budoucí problémy s kódem.





Novinku dal k dispozici v podobě „RFC“ („request for comments“) samotné VP9 knihovny a souvisejících částí RKVDEC a ovladače Hantro. Z testů vyplývá, že Rust verze pracuje stejně jako C-čková.





Daniel k tomu dodává, že osobně právě tenhle typ projektu knihovny kodeku považuje za ideální na použití Rustu, neb mimo jiné kód přijímá data z userspace skrze ovládání V4L2. Pro nynější kompatibilitu s C a možnost postupné realizace přechodu na Rust obsahuje Rustový kód i C API pro ovladače napsané v C. Kód je určitý nástřel možného konceptu a slouží k rozpoutání diskuse o možném přechodu na Rust.