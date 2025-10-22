Root.cz  »  Databáze  »  Valkey 9.0.0 podporuje Multipath TCP

Valkey 9.0.0 podporuje Multipath TCP

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Valkey Autor: Valkey

Byla vydána verze 9.0.0 distribuované databáze Valkey. Mezi významné funkce této verze patří podpora Multipath TCP (MPTCP), nové filtry pro příkazy klienta, podpora více databází pro režim clusteru a mnoho dalšího. Úplný seznam nových funkcí této hlavní verze naleznete v poznámkách k vydání.

Podle nedávného příspěvku na vývojářském blogu obsahuje tato verze významná vylepšení výkonu a škálovatelnosti Valkey na více než 2 000 uzlů a jednu miliardu požadavků za sekundu. Valkey vznikl v březnu 2024 jako fork databáze Redis, ale od té doby se vyvíjí samostatně.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Praha láká hvězdy světové architektury

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?