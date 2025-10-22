Valkey 9.0.0 podporuje Multipath TCP

Byla vydána verze 9.0.0 distribuované databáze Valkey. Mezi významné funkce této verze patří podpora Multipath TCP (MPTCP), nové filtry pro příkazy klienta, podpora více databází pro režim clusteru a mnoho dalšího. Úplný seznam nových funkcí této hlavní verze naleznete v poznámkách k vydání.
Podle nedávného příspěvku na vývojářském blogu obsahuje tato verze významná vylepšení výkonu a škálovatelnosti Valkey na více než 2 000 uzlů a jednu miliardu požadavků za sekundu. Valkey vznikl v březnu 2024 jako fork databáze Redis, ale od té doby se vyvíjí samostatně.