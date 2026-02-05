Valve odkládá vydání Steam Machine, krize pamětí bude mít dopad na ceny

Společnost Valve v listopadu představila celou rodinu nových herních zařízení, včetně očekávaného počítače Steam Machine, herního ovladače Steam Controller a brýlí Steam Frame. Původně se hovořilo o tom, že si je budou moci hráči koupit na začátku roku 2026.
Nyní ale firma brzdí, přehodnocuje své plány a zejména kvůli nepředvídatelným cenám pamětí vydání odkládá.
Plánovali jsme, že už teď budeme moci sdělit konkrétní ceny a termíny uvedení na trh, uvádí zástupci Valve.
Nedostatek pamětí a úložišť, o kterém jste pravděpodobně slyšeli v celém odvětví, se ale rapidně zhoršil. Omezená dostupnost a rostoucí ceny těchto klíčových komponent znamenají, že musíme přehodnotit svůj přesný harmonogram dodávek a ceny.
Společnost uvádí, že její cíl dodat všechny tři nové produkty v první polovině roku se nezměnil.
Musíme však ještě zapracovat na konkrétních cenách a termínech uvedení na trh, které budeme moci s jistotou oznámit, a to s ohledem na to, jak rychle se mohou okolnosti kolem těchto dvou věcí změnit.