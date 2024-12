Valve Steam Link funguje s Raspberry Pi 3 až 5

Autor: Raspberry Pi Foundation

Poslední generace minipočítačů Raspberry Pi je další třídou zařízení, na kterých je možné provozovat službu Steam Link, tedy vzdálené hraní her běžících na jiném počítači (typicky výkonném desktopu) skrze právě Raspberry Pi. Raspberry dodává, že Valve se zde v přípravě podpory též zapotilo, a to kvůli grafické kvalitě přenášené scény a také typicky nepřenášenému zvuku, plus samozřejmě očekávané nutnosti srazit latence přenosů na minimum.





Vyzdvihují mimo jiné vývojáře Sama Lantingu z Valve, který současně pracuje na SDL, který pracoval na podpoře jiného typu přenosu dat, kdy s Raspberry přestal fungovat původní způsob poté, co opustili uzavřené multimediální knihovny Broadcomu a přešlo se na Wayland. Aktuální Valve Steam Link v1.3.13 tak ukazuje, že služba může na Raspberry Pi 5 fungovat, včetně nastavení kvality 4k/60p či 1080/240p pro HEVC, resp. 1080/144p s H.264. Pro Raspberry Pi 4 je podporováno až 1080/60p, resp. 4k/30p, s Raspberry Pi 3 a Zero 2 W lze (zde už jen jen skrze konzoli, nikoli z grafického prostředí) spouštět přenosy kódované H.264 v až 1080/60p.