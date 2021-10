Autor: Valve

Steam Deck je linuxová přenosná herní konzole, která by měla vyjít v prosinci tohoto roku. Pokud ale rezervujete Steam Deck nyní, dostanete ho až přibližně v polovině příštího roku.

Valve včera zveřejnil video, které ukazuje, jak Steam Deck rozebrat a jak vyměnit joystick a NVMe disk. Video obsahuje varování, že není doporučeno rozebírat Steam Deck. Ale zároveň říkají, že je to vaše zařízení a máte na to právo, není to však doporučeno.

