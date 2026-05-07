Valve uvolňuje výkresy ovladače Steam Controller a nabíjecího puku

Společnost Valve zveřejnila výkresy vnějších rozměrů nového ovladače Steam Controller a jeho nabíjecí stanice nazývané puk. Jsou určeny pro ty, kteří by chtěli svůj ovladač upravit, vylepšit nebo k němu navrhnout nějaké nové příslušenství.
Výkresy byly zveřejněny na GitLabu pod licencí Creative Commons. Nákresy (topologii povrchu) vnější skořápky ovladače a puku jsou k dispozici ve formátu CAD a stáhnout je možné také modely ve formátech STP a STL. Kromě toho lze získat také technické výkresy popisujících kritické prvky.
Herní ovladač Steam Controller se začal prodávat 4. května za 99 dolarů a během několika desítek minut byl kompletně vyprodán. Kombinuje přesné páčky, dotykové trackpady, gyroskop, haptickou zpětnou vazbu a plně programovatelná tlačítka s profily. Připojuje se bezdrátově nebo kabelem a je úzce integrovaný se Steamem pro sdílení konfigurací.