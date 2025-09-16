Root.cz  »  Server  »  Varnish Cache bude vyvíjen pod novou organizací a změní název na Vinyl Cache

Varnish Cache bude vyvíjen pod novou organizací a změní název na Vinyl Cache

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Varnish Cache Autor: Projekt Varnish

Projekt Varnish Cache oznámil vydání verze 8.0.0 a zároveň představil velké novinky v řízení projektu. Po téměř dvaceti letech existence nastal čas na formalizaci a založení oficiální organizace. Vývojáři ale nechtějí jít cestou nadací, které se používají u jiných podobných uskupení. Jednak proto, že nikdo z nás nechce takový úkol převzít, ale hlavně proto, že nás příliš neoslňuje, jak dobře tento model v praxi funguje, vysvětlují vývojáři.

Místo toho bude založeno dobrovolnické sdružení podle dánských zákonů, s jednacím řádem, který stanoví, jaký je jeho cíl (vyvíjet, udržovat a distribuovat software), kdo bude rozhodovat (správní rada jmenovaná členy), kdo se může stát členem (kdokoli, ale s výhradou schválení členy) a že sdružení nesmí nikdy držet peníze ani s nimi nakládat. Stanovy by měly být zveřejněny na podzim a první valná hromada proběhne 23. února 2026.

Problém je ovšem s názvem. Původní softwarový projekt Varnish Cache byl vytvořen a sponzorován norskými novinami Verdens Gang, které si na jeho vývoj najaly společnost Linpro. Z té se později oddělila samostatná společnost Varnish Software, která si nyní nárokuje značku Varnish a chce schvalovat každé její použití. Nutnost získat povolení od společnosti Varnish Software k používání našeho vlastního názvu již odradila některé potenciální přispěvatele a podporovatele od zapojení se do projektu, vysvětlují vývojáři.

Proběhly měsíce vyjednávání, ale právníci společnosti trvají na tom, že jméno Varnish je intelektuálním vlastnictvím firmy. Bylo nabídnuto jen omezené povolení k použití, které navíc podléhá firemnímu vetu. S tím se nemůžeme smířit: jsme nezávislý projekt s vlastním názvem. Proto změníme název projektu, rozhodli se nakonec vývojáři.

Nové sdružení a nový projekt budou tedy mít název „The Vinyl Cache Project“ a současná verze 8.0.0 bude poslední pod původním názvem „Varnish Cache“. Příští verze, která vyjde v březnu, bude mít nový název a bude obsahovat přechodové skripty, aby byla změna pro všechny co nejhladší. Chci zcela jasně říci, že je to stoprocentně moje chyba. Měl jsem trvat na písemné dohodě o sdílení názvu, ale neučinil jsem tak, dodává za vývojáře Poul-Henning Kamp.

Varnish Cache (v budoucnu Vinyl Cache) je kešující proxy server umístěný před webovým serverem, jehož účelem je urychlit doručování webového obsahu ukládáním často požadovaných stránek a objektů do paměti počítače. Při opakovaných požadavcích tak může keš obsloužit klienta přímo bez zatížení původního serveru, čímž snižuje latenci a zvyšuje propustnost.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme zrušené slevy na dani

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI