Varnish Cache bude vyvíjen pod novou organizací a změní název na Vinyl Cache

Projekt Varnish Cache oznámil vydání verze 8.0.0 a zároveň představil velké novinky v řízení projektu. Po téměř dvaceti letech existence nastal čas na formalizaci a založení oficiální organizace. Vývojáři ale nechtějí jít cestou nadací, které se používají u jiných podobných uskupení.
Jednak proto, že nikdo z nás nechce takový úkol převzít, ale hlavně proto, že nás příliš neoslňuje, jak dobře tento model v praxi funguje, vysvětlují vývojáři.
Místo toho bude založeno dobrovolnické sdružení podle dánských zákonů, s jednacím řádem, který stanoví, jaký je jeho cíl (vyvíjet, udržovat a distribuovat software), kdo bude rozhodovat (správní rada jmenovaná členy), kdo se může stát členem (kdokoli, ale s výhradou schválení členy) a že sdružení nesmí nikdy držet peníze ani s nimi nakládat. Stanovy by měly být zveřejněny na podzim a první valná hromada proběhne 23. února 2026.
Problém je ovšem s názvem. Původní softwarový projekt Varnish Cache byl vytvořen a sponzorován norskými novinami Verdens Gang, které si na jeho vývoj najaly společnost Linpro. Z té se později oddělila samostatná společnost Varnish Software, která si nyní nárokuje značku Varnish a chce schvalovat každé její použití.
Nutnost získat povolení od společnosti Varnish Software k používání našeho vlastního názvu již odradila některé potenciální přispěvatele a podporovatele od zapojení se do projektu, vysvětlují vývojáři.
Proběhly měsíce vyjednávání, ale právníci společnosti trvají na tom, že jméno Varnish je intelektuálním vlastnictvím firmy. Bylo nabídnuto jen omezené povolení k použití, které navíc podléhá firemnímu vetu.
S tím se nemůžeme smířit: jsme nezávislý projekt s vlastním názvem. Proto změníme název projektu, rozhodli se nakonec vývojáři.
Nové sdružení a nový projekt budou tedy mít název „The Vinyl Cache Project“ a současná verze 8.0.0 bude poslední pod původním názvem „Varnish Cache“. Příští verze, která vyjde v březnu, bude mít nový název a bude obsahovat přechodové skripty, aby byla změna pro všechny co nejhladší.
Chci zcela jasně říci, že je to stoprocentně moje chyba. Měl jsem trvat na písemné dohodě o sdílení názvu, ale neučinil jsem tak, dodává za vývojáře Poul-Henning Kamp.
Varnish Cache (v budoucnu Vinyl Cache) je kešující proxy server umístěný před webovým serverem, jehož účelem je urychlit doručování webového obsahu ukládáním často požadovaných stránek a objektů do paměti počítače. Při opakovaných požadavcích tak může keš obsloužit klienta přímo bez zatížení původního serveru, čímž snižuje latenci a zvyšuje propustnost.