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Včera vypršel poslední patent MPEG-4 Part 2

Jan Fikar
Včera
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2010-12-2-cast_eu_chce_zavest_jednotny_patent_cr_ne-1.jpg Autor: profit
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MPEG-4 Part 2 je oblíbený kompresní formát videa, často se s ním setkáváme v kontejnerech AVI či MP4 a bývá komprimován kodeky například DivX nebo Xvid. Zatímco například v USA vypršely patenty na MPEG-4 Part 2 již před třemi roky, od včera vypršely patenty celosvětově.

Posledním státem byla Brazílie, kde patent PI0109962B1 vypršel včera. Celkově bylo držitelů patentů 31. Nejvíce jich měly společnosti Mitsubishi Electric, Hitachi a Panasonic. Vybíráním poplatků se zabývala společnost MPEG LA, později Via-LA.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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