 »   »  Ve dnech 20. - 23. září proběhla konference EuroBSDcon v Bukurešti

kaliszad

Putovní evropská konference EuroBSDcon zabývající se především operačními systémy z rodiny Berkeley Software Distribution proběhla tento rok ve dnech 20. – 23. září. Ve čtvrtek a pátek probíhaly workshopy, tutoriály a mj. i FreeBSD „Dev Summit“.Z bohatého programu si dovolím vypíchnout prezentaci Seana Chittendena z firmy Joyent, kterou v mírně volnější podobě přednesl již na BSDCan. Zdá se, že nástupce Solarisu Illumos, resp. jeho distribuce SmartOS bude postupně u Joyentu nahrazován kombinací GNU/ Linuxu a FreeBSD.

Historický pohled na vývoj UNIXu a sítí poskytl UNIXový matador Ron Broersma z výzkumné centra námořnictva „SPAWAR Systems Center Pacific“. Jeho postřehy sahající od zavádění UNIXu koncem 70. let po zavádění IPv6 byly přinejmenším zajímavé.Některé přednášky byly amatérsky nahrávány, k některým jsou dostupné aspoň prezentace. Tentokrát byla návštěvnost poněkud nižší, než minulý rok v Paříži, přesto bylo zastoupeno 37 národností, nejvíce (40) účastníků přijelo z Německa.

Koho z nějakého důvodu program nezaujal, mohl se podívat do centra v těchto dnech slunečné Bukurešti. Příští ročník konference se bude konat od 19. do 22. září v Norském Lillehammeru, dějišti zimních olympijských her v roce 1994.