Root.cz  »  Věda a výzkum  »  Ve válečné simulaci AI velmi často používá nukleární zbraně

Ve válečné simulaci AI velmi často používá nukleární zbraně

Jan Fikar
Včera
15 nových názorů

Sdílet

AI, jaderný výbuch, válka Autor: Radan Dolejš s podporou AI

Kenneth Payne z Londýna testoval tři LLM GPT-5.2, Claude Sonnet 4 a Gemini 3 Flash proti sobě ve válečné simulaci. Ve všech hrách aspoň jedna stran použila nukleární zastrašování, v 95 % případů pak obě strany. Taktické nukleární zbraně byly použity v 64–86 % případů. Strategické nukleární zbraně (totální válka) v 0–14 % případů. Přitom strategické zbraně nepoužil Claude, nejčastěji jimi však vyhrožoval.

Z výsledků vyplývá, že LLM nemají lidské zábrany v použití nukleárních zbraní. Také se ukázalo, že LLM se nechce vzdávat, vlastně nikdy ve hře nikdo nepoužil žádnou z nabízených možností deeskalace konfliktu. Celkově vyhrál Claude (67 % vítězství) před GPT (50 %) a Gemini (33 %). Více detailů v článku. Celá hra i výsledky jsou také na GitHubu.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (15 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

AI jako soudce – zákon na prvním místě

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI