Ve Velké Británii je Facebook a Instagram bez reklamy za 3 libry měsíčně
Facebook a Instagram ve výchozím stavu uživatelům zobrazuje cílené reklamy, na kterých nejvíce vydělává. V Evropě je možné zdarma zapnout „méně cílenou reklamu“ (less-personalized ads). K tomu je možné také předplatit verzi bez reklamy. To vyjde na 6 eur za měsíc (150 korun).
Ve Velké Británii není možnost méně cílené reklamy, ale uživatelé nyní mají možnost si předplatit verzi bez reklamy za 3 libry měsíčně (83 korun). Cena je vyšší (4 libry), pokud použijete platbu v aplikaci na iOS nebo Androidu kvůli poplatku Apple a Google.
(zdroj: slashdot)