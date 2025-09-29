Root.cz  »  Byznys  »  Ve Velké Británii je Facebook a Instagram bez reklamy za 3 libry měsíčně

Ve Velké Británii je Facebook a Instagram bez reklamy za 3 libry měsíčně

Jan Fikar
Včera
12 nových názorů

Facebook

Facebook a Instagram ve výchozím stavu uživatelům zobrazuje cílené reklamy, na kterých nejvíce vydělává. V Evropě je možné zdarma zapnout „méně cílenou reklamu“ (less-personalized ads). K tomu je možné také předplatit verzi bez reklamy. To vyjde na 6 eur za měsíc (150 korun).

Ve Velké Británii není možnost méně cílené reklamy, ale uživatelé nyní mají možnost si předplatit verzi bez reklamy za 3 libry měsíčně (83 korun). Cena je vyšší (4 libry), pokud použijete platbu v aplikaci na iOS nebo Androidu kvůli poplatku Apple a Google.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (12 názorů)
