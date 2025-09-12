Root.cz  »  Byznys  »  Ve Zbraslavi začala stavba největšího českého datacentra Gateway

Ve Zbraslavi začala stavba největšího českého datacentra Gateway

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

České Radiokomunikace (CRA) tento týden slavnostně zahájily výstavbu největšího datového centra v ČR a jednoho z nejrozsáhlejších v regionu. Datacentrum Gateway bude umístěno ve Zbraslavi u Prahy (Jíloviště) na pozemku, kde dříve stály AM vysílače provozované Radiokomunikacemi. Projekt má celkové náklady kolem dvou miliard korun a CRA jej financují částečně za pomoci svého vlastníka Cordiant Digital Infrastructure. Pro realizaci byla zřízena samostatná společnost CRA Prague Gateway DC.

Gateway bude pracovat s kapacitou 26 MW a energetickou účinností PUE 1,25. Na ploše přes čtyři tisíce metrů čtverečních bude k dispozici dvanáct datových sálů, které bude možné dále rozdělit na menší části. Celkově by v datacentru měl být prostor až 2 488 racků pro umístění serverů.

Radiokomunikace budou moci napájet jednotlivé racky výkonem mezi 30 a 50 kW, což umožní použití vzduchem chlazených čipů pro AI (GPU). Takových racků s velkým výkonem však bude omezené množství; podstatně více jich bude možné napájet příkonem do 20 kW. Výstavba proběhne etapově — v první fázi je v plánu rozběhnout přibližně 700 racků.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Proč je Intel v úpadku?

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI