Vedomostná súťaž Advent of Cyber 2024

Práve sa začína nový ročník Advent of Cyber 2024. Ide o vedomostnú súťaž, ktorá zábavnou formou uvádza záujemcov do problematiky počítačovej bezpečnosti.





Advent of Cyber 2024 trvá od 1. do 24. decembra. Každý deň je zverejnená nová úloha, ktorú je potrebné vyriešiť. Úlohy sú pomerne jednoduché a majú k dispozícii podporné články a video tutoriály. Advent of Cyber je určený pre všetkých začiatočníkov, ktorí sa zaujímajú o kybernetickú bezpečnosť. Táto súťaž však môže byť zaujímavá aj pre ostatných, pretože sa tu človek dozvie veľa o fungovaní webu, cloudu, vzdialenej správe počítačov a mnohých ďalších oblastiach.

Advent of Cyber organizuje výukový portál tryhackme.com, ktorý sa špecializuje na kybernetickú bezpečnosť. Účasť je bezplatná. Pre splnenie podmienok súťaže je potrebné vyriešiť všetky úlohy do 31. decembra, v ľubovoľnom poradí.