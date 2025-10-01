Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Velká Británie to s žádostí o zadní vrátka do iCloudu zkouší znovu

Velká Británie to s žádostí o zadní vrátka do iCloudu zkouší znovu

Tomáš
Včera
8 nových názorů

Sdílet

Apple - iCloud - mobilní telefon - klávesnice Autor: Depositphotos

Velká Británie na začátku roku nařídila společnosti Apple vytvořit zadní vrátka (backdoor) k datům uloženým v cloudovém úložišti iCloud, a to bez ohledu na národnost daného uživatele.

Krok vyvolal negativní reakce jak u uživatelů, tak u Amerických zákonodárců a tajných služeb v čele s ředitelkou Tulsi Gabbard, která po několika měsících oznámila, že Velká Británie svůj požadavek stáhla. Server Financial Times následně přišel s informací, že se tak doposud nestalo a naopak vyšel najevo rozsah požadavků na data, ke kterým by díky zadním vrátkům měla vláda přistup.

Nyní se zdá, že kauza opravdu nekončí a že Velká Británie pouze mění své požadavky tak, aby se přístup týkal pouze dat britských občanů. Více detailů není k dispozici, protože tyto požadavky jsou doručené formou TCN (Technical Capability Notice), tedy požadavku, o jehož existenci ani obsahu nesmí společnost veřejnost informovat.

Na nejnovější požadavek o zadní vrátka reaguje Caroline Wilson Palowová z Privacy International a říká, že současná verze ohrožuje soukromí a bezpečnost všech uživatelů bez ohledu na národnost stejně jako ta původní, protože uměle vytvořená zranitelnost může být zneužita nepřátelskými státy nebo kriminálníky. Jediným řešením by prý mohlo být zcela oddělit modifikované systémy, které obsluhují britské uživatele, od systémů používaných pro ostatní uživatele. Podobný systém existuje například pro uživatele iCloudu v Číně.

(Zdroj: UK makes new attempt to access Apple cloud data)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš

Témata:

Dále u nás najdete

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Jak Prima digitálně podporuje Zrádce

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI