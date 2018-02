Jan Fikar

Po čtyřech letech vznikla opravdu velká encyklopedie RPG her ve které je popsáno na 528 stránkách více než 400 her seřazených historicky od roku 1975 až do roku 2014. Ke každé hře zde najdete obrázek a krátký popis. Navíc je ve formě PDF ke stažení zdarma.

V budoucnosti přibude ještě asi desítka her. Pokud dobře vládnete angličtinou a narazíte na chybu, můžete ji nahlásit autorovi.

(Upozornil Roghir.)